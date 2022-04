Påstander om bruk av kjemiske våpen i Mariupol etterforskes

NTB

Det kom påstander om at en russisk drone slapp giftig materiale over Mariupol mandag kveld. Påstandene er ubekreftet og undersøkes av vestlige land.

Den ukrainske parlamentarikeren Ivanna Klympusj, som leder nasjonalforsamlingens komité for integrasjon i EU, tvitrer at angrepet fant sted rundt klokka 22 lokal tid. Mest sannsynlig er det snakk om kjemiske våpen, og folk har fått pustevansker, skriver hun.

Også Azov-regimentet i den ukrainske nasjonalgarden hevder at Russland har brukt kjemiske våpen. I tillegg til pustevansker har folk med problemer med å bevege seg, skriver militsen på Telegram.

Azov-regimentet var en ultranasjonalistisk milits som nå er en integrert del av den ukrainske nasjonalgarden og har Mariupol som base.

Venter på bekreftelse

På Telegram skriver en av rådgiverne til Mariupols ordfører at det «ikke foreløpig er bekreftet» at det var et kjemisk angrep. Myndighetene venter på bekreftelse fra militæret, heter det videre.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarte om at Russland kunne ta i bruk kjemiske våpen i sin daglige videotale til folket mandag kveld.

CNN skriver at de ikke har verifiserte opplysninger om at det har vært et kjemisk angrep i Mariupol og at deres folk på bakken i byen ikke har sett bevis på at noe slikt har funnet sted, ei heller bildemateriale som kan bekrefte dette.

Skarpe reaksjoner

Storbritannias utenriksminister Liz Truss sier at britiske myndigheter samarbeider med partnere for å verifisere opplysningene.

Russlands president Vladimir Putin.

– Enhver bruk av slike våpen vil være en grusom eskalering av konflikten, og vi vil holde Putin og hans regime ansvarlige, tvitrer Truss.

Også Australia arbeider med å avkrefte eller bekrefte opplysningene, som omtales som svært urovekkende.

– Om de bekreftes, vil det være nok et grovt brudd mot folkeretten og nok et bevis på president Putin og Russlands fullstendige krenkelse av enhver verdi og ethvert aspekt ved den regelbaserte globale ordenen, sier utenriksminister Marie Payne ifølge kringkasteren ABC.

Det amerikanske forsvarsdepartementet sier at de er klare over rapportene om et kjemisk angrep i byen, men at det ikke kan bekrefte dem.

– Disse rapportene, om de stemmer, er svært bekymringsfulle og reflekterer bekymringene vi har hatt rundt Russlands potensial til å bruke et utvalg midler, inkludert tåregass iblandet kjemiske midler, i Ukraina, sier pressesjef John Kirby i Pentagon.

Hint om kjemiske våpen fra separatister

Eduard Basurin, en høytstående tjenesteperson fra separatistmyndighetene i Donetsk-regionen, har tidligere snakket om muligheten for å bruke kjemiske våpen mot Mariupol.

Barusin sa at de beleirende styrkene snart kunne hente inn «kjemiske styrker som vil finne en måte å røyke moldvarpene ut av hullene», meldte det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti mandag.

Russland har avvist flere anklager om krigsforbrytelser i krigføringen mot Ukraina.