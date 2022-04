NTB

Popstjernen Britney Spears er gravid. Den 40 år gamle sangeren venter sitt første barn sammen med kjæresten Sam Asghari.

Artisten opplyste selv om graviditeten på Instagram. Spears har to sønner på 15 og 16 år fra et tidligere forhold med Kevin Federline.

I innlegget forteller hun at hun gikk mye ned i vekt før en reise til Maui, bare for å gå rett opp igjen etter at hun kom hjem.

Asghari kalte henne lekent «matgravid,» skriver hun, før hun fikk positivt utslag på en graviditetstest.

Popstjerna ble nylig fri fra farens overformynderi som hun levde under i nær 14 år. Han styrte alt fra hennes personlige gjøremål til karrieren – og pengesekken.