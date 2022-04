Frankrike sender politietterforskere til Ukraina

En arbeider står ved siden av en rad med utgravde levninger. Mandag landet en gruppe etterforskere og rettsmedisinere fra Frankrike i den ukrainske hovedstaden for å bistå i arbeidet. Foto: Rodrigo Abd / AP / NTB

NTB

Franske politifolk og rettsmedisinere ankom Ukrainas hovedstad Kyiv mandag. De skal etterforske påståtte krigsforbrytelser i det krigsherjede landet.

Etterforskerne blir sendt for å «forhindre straffrihet for handlinger som utgjør krigsforbrytelser» etter drapene i områdene rundt Kyiv, opplyser Frankrikes innenriks- og justisdepartementer.

Ukraina hevder å ha funnet 1.222 lik i områdene rundt hovedstaden etter at de russiske styrkene trakk seg tilbake. Ukrainske myndigheter anklager Russland for krigsforbrytelser, mens Russland avviser at de står bak drapene.

Russlands forsvarsdepartement anklager nå Frankrike for forutinntatthet og for å forsøke å sverte Moskvas rykte. De har tidligere hevdet at Ukraina har iscenesatt drapene rundt Kyiv.

De franske departementene sier etterforskerne skal hjelpe til med identifisering og bevisinnsamling.