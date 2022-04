Lavrov: Ingen våpenhvile under forhandlingene

NTB

Russland vil ikke sette militæroperasjonene på pause under eventuelle fredsforhandlinger, sier utenriksminister Sergej Lavrov.

I et intervju med russisk statlig TV sier Lavrov at president Putin stanset pågående militæroperasjoner under den første runden med samtaler mellom Russland og Ukraina, ifølge Reuters.

Lavrov sier han ikke ser noen grunn til å la være å fortsette forhandlingene, men at Russland ikke vil innføre en lignende operasjonsstans denne gangen.

– Etter at vi ble overbevist om at ukrainerne ikke planla å gjengjelde tjenesten, ble det besluttet at under neste runde med samtaler ville det ikke bli noen pause før vi har kommet fram til en endelig avtale, sier Lavrov.