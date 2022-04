Russland: Sverige og Finland i Nato gir ikke stabilitet

Den russiske regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov sier at svensk og finsk Nato-medlemskap ikke vil lede til europeisk stabilitet, men heller være et verktøy rettet mot konfrontasjon. Bildet er fra desember 2021. Foto: AP / NTB

NTB

Russland mener at finsk og svensk Nato-medlemskap ikke vil bidra til europeisk stabilitet og at forsvarsalliansen bidrar til konfrontasjon.

– Vi har gjentatte ganger sagt at Nato-alliansen forblir et verktøy rettet mot konfrontasjon, og utvidelsen av den vil ikke bringe stabilitet til det europeiske kontinentet, sier den russiske regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov.

Bakteppet er at medlemskap i Nato er blitt et høyaktuelt tema både i Sverige og Finland etter Russlands invasjon av Ukraina. USAs utenriksdepartement uttalte i forrige uke at finsk og svensk medlemskap er et tema blant Natos utenriksministre.