Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til mandag 11. april.

* Minst 4,5 millioner mennesker er drevet på flukt fra Ukraina siden landet ble invadert av Russland 24. februar, ifølge FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.

– Eskaleringen av konflikten i Ukraina har ført til sivile tap og ødeleggelse av sivil infrastruktur. Dette har tvunget mennesker til å flykte fra hjemmene sine på leting etter trygghet, beskyttelse og hjelp, heter det i en UNHCR-uttalelse omtalt av CNN.

* Brutto nasjonalprodukt i Ukraina vil kollapse med 45,1 prosent som følge av invasjonen, og Russlands økonomi vil krympe med 11,2 prosent, spår Verdensbanken, som søndag kveld publiserte oppdaterte prognoser for inneværende år.

De viser langt verre utsikter enn Det internasjonale pengefondet (IMF) spådde i mars, nemlig et fall på 10 til 35 prosent i Ukrainas økonomi. Hele regionen lider økonomiske konsekvenser av Russlands invasjon av nabolandene, påpeker Verdensbanken.

* Det er meldt om en kraftig eksplosjon i byen Mykolajiv, sør i Ukraina. Iuliia Mendel, tidligere talsperson for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, er blant dem som melder om eksplosjonen.

BBC, som har lenket til en uverifisert video som angivelig viser eksplosjonen, skriver at Russland søndag varslet angrep mot storbyen Kharkiv øst i landet og mot Mykolajiv.

* Den neste uka vil være svært viktig for utfallet av krigen, sa president Zelenskyj i natt. Ukraina og vestlig etterretning mener russerne forbereder seg på en offensiv for å forsøke å ta over Donbas-regionen, øst i landet, der de har støttet prorussiske separatister siden 2014.

* Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov varsler ny offensiv mot Kyiv. I natt sa han at russiske styrker etter hvert vil innlede en offensiv for å erobre den ukrainske hovedstaden. Kadyrov er en lojal Putin-alliert.

* Det meldes om flyalarmer i alle Ukrainas regioner mandag morgen. Blant annet i byen Lviv, vest i landet, er det for første gang siden fredag flyalarm.

* Antallet drepte i rakettangrepet mot jernbanestasjonen i Kramatorsk er oppjustert til 57, ifølge myndighetene i Donetsk. I tillegg til de døde er 109 skadd, sa Pavlo Kyrylenko, som leder militæradministrasjonen i regionen, søndag kveld.

Både ukrainske myndigheter og vestlige land anklager Russland for å stå bak. Russland har avvist påstandene.