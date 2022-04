Elon Musk går ikke inn i Twitter-styret likevel

Tesla-gründer Elon Musk har bestemt seg for å ikke gå inn i styret til Twitter likevel, opplyser administrerende direktør Parag Agrawal. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

NTB

Tesla-gründer Elon Musk har bestemt seg for å ikke gå inn i styret til Twitter likevel, opplyser administrerende direktør Parag Agrawal.

I en uttalelse på Twitter skriver Agrawal at Musk ble tilbudt plass i styret, men at han ga beskjed lørdag om at han ikke vil slutte seg til styret likevel.

I forkant hadde det vært mange samtaler mellom Musk og styret, og selskapet så fram til samarbeidet, samtidig som de var klare over risikoen, heter det i uttalelsen.

Musk, verdens rikeste mann, ble største aksjonær i selskapet etter å ha kjøpt 9,2 prosent av aksjene forrige uke. Musk er hyppig bruker av plattformen.

Agrawal skriver at Twitter setter pris på innspill fra aksjonærene, uavhengig om de er med i styret eller ei.

– Elon er vår største aksjonær, og vi vil fortsatt lytte til hans innspill, skriver han.