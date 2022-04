Journalist pågrepet for oppvigleri i Hongkong

NTB

En mangeårig journalist og foreleser ble pågrepet av politiet i Hongkong mandag. Han anklages for å ha konspirert for å publisere «opprørsk materiale».

Pågripelsen er den siste i en lang rekke inngrep mot pressen i Hongkong de siste årene.

54 år gamle Allan Au, som er foreleser i journalistikk og jobbet for Stand News fram til det ble stengt ned i desember, ble pågrepet i en razzia ved daggry mandag, melder lokale medier.

Politikilder bekrefter overfor AFP at han er siktet for å ha planlagt å publisere «opprørsk materiale». To andre høytstående ansatte i Stand News er blitt siktet for det samme. Siktelsene er knyttet til en britisk lov fra kolonitiden.

Flere i den lokale pressen er også siktet etter Kinas nasjonale sikkerhetslov for Hongkong og dømt til mangeårige fengselsstraffer.