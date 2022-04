Verdensbanken: Ukrainas økonomi vil krympe med 45 prosent i år

En mann står foran et leilighetsbygg som er rasert i angrep i Kharkiv øst i Ukraina. Landets brutto nasjonalprodukt vil falle med 45,1 prosent som følge av invasjonen, og Russlands økonomi vil krympe med 11,2 prosent, spår Verdensbanken. Foto: Andrew Marienko / AP / NTB

NTB

Brutto nasjonalprodukt i Ukraina vil kollapse med 45,1 prosent som følge av invasjonen, og Russlands økonomi vil krympe med 11,2 prosent, spår Verdensbanken.

Verdensbanken publiserte søndag kveld oppdaterte prognoser for inneværende år. De viser langt verre utsikter enn Det internasjonale pengefondet (IMF) spådde i mars, nemlig et fall på 10 til 35 prosent i Ukrainas økonomi.

Hele regionen lider økonomiske konsekvenser av Russlands invasjon av nabolandene, påpeker Verdensbanken. I tillegg har mer enn fire millioner ukrainere blitt tvunget på flukt til naboland som Polen, Romania og Moldova.

Krise på krise

Samtidig har konflikten ført til at prisene for korn og energiråvarer har skutt i været.

– Resultatene fra vår analyse er veldig dystre. Prognosene viser at Russlands invasjon av Ukraina har reversert regionens bedring etter pandemien, sier Anna Bjerde, visepresident i Verdensbanken med ansvar for Europa og Sentral-Asia.

Fremvoksende økonomier og utviklingsland i Europa og Sentral-Asia vil oppleve et fall på 4,1 prosent i BNP, en helomvending fra prognoser fra før krigen om vekst på 3 prosent. Øst-Europa alene ventes å bli rammet av et fall på 30,7 prosent, ifølge prognosene.

– Dette er det andre store sjokket som treffer den regionale økonomien på to år, og kommer i en veldig usikker tid for regionen, der mange økonomier fortsatt sliter med å komme seg på fote igjen etter pandemien, sier Bjerde videre.

Bekmørkt i Ukraina

Situasjonen er aller verst for den ukrainske økonomien, som er under alvorlig press på grunn av lavere statlige inntekter og et næringsliv som har måttet stenge dørene helt eller delvis, samtidig som varehandelen har store vanskeligheter.

Eksport av korn og annen økonomisk aktivitet har «blitt umulig i store deler av landet på grunn av alvorlige skader på infrastruktur», ifølge Bjerde.

Det er også bekymring for økt fattigdom i Ukraina. Andelen av befolkningen som lever på mindre enn 5,5 dollar dagen, knappe 50 kroner, ventes å stige til 19,8 prosent i år, opp fra bare 1,8 prosent i 2021, ifølge Verdensbanken.