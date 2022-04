Avsløring: Svenske selskap solgte deler til russisk atomvåpenprogram

Expressen har undersøkt den russiske atomvåpenindustrien og ved hjelp av tolldeklarasjoner, dokumenter fra statlige anskaffelser og russiske selskapsregistre. På den måten fant de ut at svenske industrikonsern i flere år solgte og leverte teknologi til det russiske atomvåpenprogrammet.På bildet vises det landbaserte kryssermissilet 9M729 i Kubinka utenfor Moskva 23. januar 2019.

I flere år skal svenske bedrifter ha forsynt den russiske forsvarsindustrien med viktige komponenter til å utvikle masseødeleggelsesvåpen.

Det kommer fram i en artikkelserie i Expressen.

Blant produktene og teknologien som er kommet på avveie, er utstyr for presisjonsskjæring, dreiebenker, kuttere og bor av hardmetall, samt kulelager og kompressorutstyr.

Ifølge dokumenter og avtaler fra russiske anskaffelser går det fram hvordan utstyr fra svenske industrikonsern som Sandvik, SKF, Seco Tools og Atlas Copco ble solgt og levert til organisasjoner i det russiske atomvåpenprogrammet.

– Vårt russiske selskap har brutt vårt interne regelverk

Mer enn 50 avtaler skal ha skjedd i strid med selskapenes egne regelverk.

– Vi tar dette svært alvorlig og at vårt russiske selskap har brutt vårt interne regelverk, sier Sara Hägg Liljedal, kommunikasjonsdirektør i Atlas Copco.

Selskapet bekrefter samtidig at de nå setter i gang intern etterforskning.

– Her har vi sviktet våre kontroller

Russlands president Vladimir Putin har satt atomvåpnene i økt beredskap som følge av det spente forholdet til Nato. Russland vil kun ta i bruk atomvåpen i forbindelse med Ukraina-konflikten hvis landet opplever en eksistensiell trussel. Les mer Lukk

Teknologien er både solgt direkte fra selskapenes russiske datterselskaper og via russiske distributører som har levert svenske produkter til atomvåpenprodusentene.

– Nøyaktig hvilke prosesser eller deler av disse selskapenes virksomhet vårt russiske selskap solgte til, kan vi foreløpig ikke svare på. Her har vi sviktet våre kontroller som før salg må vi sørge for at vår leveranse kun refererer til sivile formål i tilfeller hvor kunden opererer i både sivil og militær industri, innrømmer kommunikasjonsdirektør Sara Hägg Liljedal Atlas Copco til avisen.

Russland har 1500 strategiske atomstridshoder

Russlands president Vladimir Putin bekreftet i en tidlig fase av invasjonen at landets atomvåpenarsenal var satt i beredskap. Meldingen utløste sjokkbølger verden over og frykt for atomkrig.

Russland har sammen med USA størstedelen av verdens atomvåpen. Dersom Putin skulle trykke på atomknappen vil det få konsekvenser av dimensjoner verden aldri tidligere har opplevd.

I løpet av de siste tiårene har Russland modernisert og fornyet store deler av sitt atomarsenal. Landet råder over anslagsvis 1500 strategiske atomstridshoder, pluss tusenvis av mindre såkalte taktiske atomvåpen.

– Svært alvorlig

2. mars krenket fire russiske jagerfly svensk luftrom. Flyene var utstyrt med kjernevåpen, ifølge svensk TV4 .

– Det er svært alvorlig, spesielt med tanke på at man er et krigførende land. Hadde vi sett et økt trusselbilde mot Sverige i forbindelse med denne hendelsen eller andre hendelser, hadde vi informert om det, sa flyvåpensjef Carl-Johan Edström til nyhetsbyrået TT.

Sikkerhetseksperten Johan Wiktorin mener derimot det er lite sannsynlig at flyene hadde atomvåpen om bord.

– Su-24 er riktignok designet for å bære taktiske kjernevåpen, men i form av bomber. De må altså fly fram til et mål. Formasjonen med eskorterende Su-27 som ble beskrevet i forbindelse med krenkingen, taler dessuten imot en opptreden som man bør ha med en slik last, skrev Wiktorin på Twitter.