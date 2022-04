Ukraina etterforsker over 5.000 mulige krigsforbrytelser

En kosebame dekket i blod ved togstasjonen i Kramatorsk etter rakettangrepet fredag. Les mer Lukk

NTB

Ukrainske myndigheter opplyser at de etterforsker 5.600 mulige krigsforbrytelser begått av russere, og at de har over 500 mistenkte.