Britisk etterretning: Russland forsøker å hente inn veteraner for å kjempe i Ukraina

NTB

Russland har ifølge britisk etterretning problemer med å rekruttere nok soldater og forsøker nå å hente inn veteraner som sluttet i militæret før 2012.

Russland forsøker også å erstatte tap på slagmarken i Ukraina med soldater fra den separatistkontrollerte utbryterregionen Transdnjestr øst i Moldova, ifølge oppdateringen. Regionen grenser til den sørvestlige delen av Ukraina.

En lenke til etterretningsrapporten ble søndag lagt ut på Twitter.

Det er uklart hvor mange soldater Russland har mistet siden invasjonen av Ukraina startet 24. februar, men russiske myndigheter har erkjent at et betydelig antall soldater er drept.

Vestlige land anslår ifølge BBC at mellom 7.000 og 15.000 russiske soldater er drept bare i den vestlige delen av Ukraina, som den russiske hæren nå har trukket seg ut av.

Vårmånedene er vanligvis en periode der opptil 130.000 unge russiske menn gjennomgår ett års obligatorisk militærtrening.

Det antas at Russland allerede har tatt i bruk mange unge soldater, og de nye som nå blir forsøkt rekruttert, har ikke like fersk kunnskap, noe som gjør dem mindre stridsdyktige, ifølge den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW).

ISW mener at de som nå avtjener verneplikten, er enda mindre forberedt ettersom de mangler flere måneder med opplæring. Dermed har de stor risiko for å bli drept hvis de sendes til fronten, ifølge ISW.