Frankrike i gang med presidentvalget – Le Pen puster Macron i nakken

Valglokalene i Frankrike har åpnet, og franske velgere kan nå stemme på hele tolv kandidater som kjemper om å bli landets president.

Valglokalene åpnet søndag klokka 8.00 og skal være åpne i opptil tolv timer. I enkelte store byer stenger de klokka 20, mens de fleste steder må velgerne stemme før klokka 19.

Allerede i går begynte stemmegivningen i franske territorier i blant annet Stillehavet som følge av tidsforskjellen.

Franske velgere kan stemme på hele tolv kandidater som kjemper om å bli landets president. Sittende president Emmanuel Macron og ytre høyrekandidaten Marine Le Pen ligger best an, ifølge meningsmålingene.

Men ingen av dem er ventet å få over 50 prosent av stemmene, dermed blir det etter alt å dømme en ny og avgjørende valgrunde om to uker.

Knapp avstand

Det er imidlertid knyttet stor spenning til hvor stor oppslutning de to vil få, og om avstanden blir så knapp som de siste meningsmålingene har vist.

Fredag viste en måling fra IFOP at Macron ligger an til en oppslutning på 26 prosent mot Le Pens 24 prosent.

I tillegg er den venstreorienterte kandidaten Jean-Luc Mélenchon i medvind. 17 prosent av de spurte sier de vil stemme på ham, men eksperter tror ikke han går videre til annen runde. Det skyldes blant annet at venstrefløyen er splittet i en rekke partier, deriblant De grønne, Sosialistpartiet og Kommunistpartiet samt Mélenchons bevegelse Det ukuelige Frankrike.

Valgarbeidere forbereder valget i Montreuil øst for Paris. Foto: Michel Euler / AP / NTB

Usikre til siste slutt

Likevel er ingenting gitt ettersom hele tre av ti velgere kort tid før valget sa at de ennå ikke hadde bestemt seg for hvilken kandidat de vil stemme på.

Det knyttes også stor spenning til valgdeltakelsen, som muligens kan bli på under 70 prosent, noe som er svært lavt i fransk sammenheng.

Selv om Le Pen anklages for å være høyreradikal av sine motstandere, har hun under valgkampen framstått som mer moderat enn tidligere. Hun har også drevet en intens valgkamp i Frankrikes mange distrikter, møtt velgere på grasrota og snakket varmt om hvordan hun vil øke folks kjøpekraft og bedre deres levekår.

At hun vil frata alle uten fransk statsborgerskap retten til sosiale stønader, og alltid la franske statsborgere gå foran i jobbkøen, har hun snakket mindre om.

Fraværende Macron

Macron har på sin side nærmest vært fraværende i valgkampen inntil det siste, noe analytikere mener har straffet seg. Meningsmålingene viser at han de to siste ukene har mistet mesteparten av det solide forspranget han hadde tidligere.

De siste dagene har Macron advart velgerne innstendig mot å stemme mot Le Pen, som han mener er en farlig høyrepopulist, selv om innpakningen er blitt mykere.

For Macron personlig står det også mye på spill. For fem år siden ble han valgt til Frankrikes president på første forsøk, bare 39 år gammel. Han startet sin egen sentrumsorienterte bevegelse og plukket både politikere og velgere fra de Frankrikes tradisjonelt to største partier, Sosialistpartiet og Republikanerne.

Førstnevntes kandidat, Anne Hidalgo, ligger nå an til å få 2 prosents oppslutning, ti år etter at hennes partifelle François Hollande vant valget.

Om Sosialistpartiet noensinne vil greie å komme tilbake til gamle høyder, er høyst usikkert.