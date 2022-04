Zelenskyj sier han er forpliktet til å jobbe for fred

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i et intervju med AP at han er forpliktet til å jobbe for fred til tross for russiske angrep på sivile. Foto: Jevgenij Maloletka / AP / NTB

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at han er forpliktet til å presse på for å få i stand fred, til tross for russiske angrep.

– Ingen ønsker å forhandle med en person eller med folk som har torturert dette landet. Det er fullt forståelig. Og som en mann, som en far, har jeg stor forståelse for dette. Men vi ønsker ikke å miste muligheter, hvis vi har dem, til å finne en diplomatisk løsning, sier Zelenskyj i et intervju med nyhetsbyrået AP.

– Vi må kjempe, men kjempe for liv. Man kan ikke kjempe for støv der det ikke finnes noe og det ikke er mennesker. Det er derfor at det er så viktig å stoppe denne krigen, sier presidenten.

Han har ikke gitt opp kampen om havnebyen Mariupol ved Azovhavet sør i landet, selv om russisk-støttede separatister nå har kontroll over store deler av byen, og russiske styrker ser ut til å omgruppere seg og intensivere kampene for å ta kontroll over Donbas-regionen.

– Mariupol er krigens hjerte

Zelenskyj sier at ukrainske styrker forsøker å forsvare Mariupol, som han kaller «krigens hjerte».

– Det banker. Vi kjemper. Vi er sterke. Og hvis det stopper å slå, kommer vil til å stå svekket tilbake, sier han.

I intervjuet gjentar han at Ukraina trenger flere våpen fra utlandet for å kunne møte den russiske offensiven i øst.

Ifølge AP virker Zelenskyj sliten, men fortsatt fast bestemt på å fortsette. Intervjuet ble gjort i presidentbygningen, der vinduer og ganger er beskyttet med mengder av sandsekker og tungt bevæpnede soldater.

Selv om han håper på fred, erkjenner han at han må være realistisk når det gjelder utsiktene til en rask løsning ettersom forhandlingene så langt har vært på et lavere diplomatisk nivå og ikke inkluderte president Vladimir Putin.

En pressefotograf tar bilde av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mens han gir et intervju til nyhetsbyrået AP. Les mer Lukk

– Ikke nok våpenhjelp

På spørsmål om våpenleveransene som USA og andre vestlige land har bidratt med, er nok til å snu krigen, viser den ukrainske presidenten en viss oppgitthet og frustrasjon.

– Ikke ennå, sier han og går over til engelsk for å understreke poenget:

– Selvfølgelig er det ikke nok.

Likevel har han merket seg at våpenstøtten både fra Europa og USA er i ferd med å ta seg opp. Noe av støtten er kommet i forbindelse med vestlige lederes besøk i Kyiv de siste dagene.

På spørsmål om flere liv kunne vært spart hvis hjelpen hadde kommet tidligere, svarer Zelenskyj at han mest av alt tenker på hva han selv kunne ha gjort.

– Vi leter ofte etter svar hos andre, men jeg leter ofte etter svar hos meg selv. Gjorde vi nok for å få dem. Gjorde vi nok for at disse lederne skulle tro på oss? Gjorde vi nok?

Deretter blir han stille et øyeblikk og rister på hodet.

– Er vi de beste for dette stedet og denne tiden? Hvem vet? Jeg vet ikke. Jeg spør meg selv, sier han.