Zelenskyj: Hele Europa er mål for Russlands aggresjon

Russlands aggresjon har aldri hatt som hensikt å begrenses kun til Ukraina. Hele Europa er målet, hevder Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj fremsetter påstanden i en videotale natt til søndag, melder BBC.

I talen oppfordrer han også Vesten til å innføre full stans i import av russisk olje og gass, og han oppfordrer også vestlige land til å forsyne Ukraina med mer våpen.

– Det vil bli en hard kamp

Russlands bruk av militærmakt er «en katastrofe som uunngåelig kommer til å ramme alle», sier presidenten.

Han sier også at Ukraina er beredt på en hard kamp idet russiske styrker ventes å konsentrere innsatsen i Øst-Ukraina. Men han legger til:

– Dette kommer til å bli en hard kamp. Vi har tro på denne kampen og vår seier. Vi står klar til å kjempe og samtidig se på diplomatiske måter for å avslutte denne krigen, sier Zelenskyj.

En pressefotograf tar bilde av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mens han gir et intervju til nyhetsbyrået AP. Les mer Lukk

Gir ikke opp kampen

Zelenskyj sier at ukrainske styrker forsøker å forsvare Mariupol, som han kaller «krigens hjerte». Han har ikke gitt opp kampen, selv om russisk-støttede separatister nå har kontroll over store deler av byen, og russiske styrker ser ut til å omgruppere seg og intensivere kampene for å ta kontroll over Donbas-regionen.

– Vi må kjempe, men kjempe for liv. Man kan ikke kjempe for støv der det ikke finnes noe og det ikke er mennesker. Det er derfor at det er så viktig å stoppe denne krigen, sier presidenten.

– Torturerer et helt land

I intervjuet gjentar han at Ukraina trenger flere våpen fra utlandet for å kunne møte den russiske offensiven i øst.

Ifølge AP virker Zelenskyj sliten, men fortsatt fast bestemt på å fortsette. Intervjuet ble gjort i presidentbygningen, der vinduer og ganger er beskyttet med mengder av sandsekker og tungt bevæpnede soldater.

– Ingen ønsker å forhandle med en person eller med folk som har torturert dette landet. Det er fullt forståelig. Og som en mann, som en far, har jeg stor forståelse for dette. Men vi ønsker ikke å miste muligheter, hvis vi har dem, til å finne en diplomatisk løsning, sier Zelenskyj i et intervju med nyhetsbyrået AP.