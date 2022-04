Kredittanalyseselskap nedgraderer Russland

NTB

Kredittanalyseselskapet Standard amp; Poor's nedgraderer vurderingen av Russlands evne til å betale utenlandsgjelden.

Nedgraderingen innebærer at Samp;P anser det som svært sannsynlig at Russland kan bli ute av stand til å betale utenlandsgjelden, noe som i så fall vil være første gang for landet siden revolusjonen i 1917, melder BBC.

Selskapet viser til at det er sannsynlig at Russland kan bli ilagt ytterligere sanksjoner, noe som vil hindre landets villighet og evne til å overholde forpliktelsene overfor utenlandske kreditorer.