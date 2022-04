Russland hevder å ha evakuert 700.000 evakuert fra Ukraina

Folk fra separatistkontrollerte Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina går av et tog for å fraktes videre til midlertidig losji i regionen Nizjnij Novgorod, som ligger øst for Moskva i Russland. Russland hevder ukrainere evakueres til Russland frivillig, mens Ukraina hevder det skjer med tvang. Foto: AP / NTB

Les mer

Lukk