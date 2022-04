Selskap dobler gassproduksjonen for å møte etterspørselen i Europa

NTB

Olje- og gasselskapet Neptune Energy dobler sin gassproduksjon fra Gjøa-feltet i Nordsjøen for å møte den økende etterspørselen etter energi i Europa.

Fredag ga norske myndigheter selskapet klarsignal til å øke gassproduksjonen. Bakgrunnen er energikrisen i Storbritannia og det øvrige Europa som følge av krigen i Ukraina.

– Økningen i produksjonen er nok til å varme 350.000 britiske hjem per dag, sier administrerende direktør Odin Estensen i Neptune Energy Norge i en pressemelding.

I mars vedtok regjeringen å justere produksjonstillatelsene på feltene Troll, Heidrun og Oseberg fram til 30. september i år. For Equinor-feltene Heidrun og Oseberg betyr det en økning i gassproduksjon på 30 og 15 til 20 prosent fra i fjor, ifølge E24.

Etter at Russland invaderte Ukraina i februar i år la EU fram en plan for å redusere sin avhengighet av russisk gass, noe som vil bli krevende. Derfor jobbes det for å bygge opp nedtrappede gasslagre i Europa fram mot neste vinter.

Neptune Energy drifter det norske olje- og gassfeltet Gjøa i Nordsjøen, 45 kilometer vest for Sognefjorden. Økningen i gassproduksjonen skjer fra Duva-feltet, en undervannsinstallasjon knyttet opp mot Gjøa-plattformen. Gassen blir derfra transportert videre til gassterminalen St. Fergus i Storbritannia.

Omtrent 70 prosent av selskapets produksjon er gass. Nå vil de se på muligheten for å øke produksjonen på flere felt.