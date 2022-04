Pakistans statsminister felt av mistillitsforslag

NTB

Pakistans statsminister Imran Khan må gå av. Etter flere uker med politisk drama fikk opposisjonen flertall for et mistillitsforslag i nasjonalforsamlingen.

Den tidligere cricketstjernen Khan har vært landets statsminister i nesten fire år. Den siste tiden har han vært rammet av sin verste politiske krise etter at han for en knapp uke siden oppløste nasjonalforsamlingen og planla nyvalg. Dette gjorde han for å unngå et annet mistillitsforslag.

Oppløsningen ble torsdag stanset i høyesterett, som fastslo at Khan har brutt loven.

Sent lørdag kveld stemte 174 av forsamlingens 342 representanter ja til mistillitsforslaget, opplyser fungerende parlamentsleder Sardar Ayaz Sadiq. Dermed må Khan gå av.

Ingen pakistansk statsminister har noensinne fullført femårsperioden, men Khan er den første som mister jobben i et mistillitsvotum.

Skylder på USA

Det er foreløpig uklart når de folkevalgte vil utpeke en ny regjeringssjef. Men opposisjonsleder Shehbaz Sharif blir etter alt å dømme ny statsminister i atommakten med 220 millioner innbyggere. Han leder det liberalkonservative partiet Pakistansk muslimliga.

69 år gamle Khan har fått mye kritikk for både sin konfrontasjonspregede framtoning og sin økonomiske politikk. Han pleier omgang med radikale mullaer, samt med Pakistans gamle elite, selv om han har lovet å kjempe mot korrupsjon.

Khan har anklaget USA for problemene han nå står overfor. Han mener Biden-administrasjonen forsøker å få ham fjernet, noe amerikanerne avviser.

Maner til protester

I mars i fjor overlevde Khan en annen mistillitsavstemning med knapp margin. Den siste tiden har imidlertid flere av hans partifeller i nasjonalforsamlingen hoppet over til opposisjonen. Også en sentral koalisjonspartner vendte ham ryggen før lørdagens mistillitsavstemning.

Nå skal opposisjonen – som favner et politisk spektrum fra venstresiden til radikale islamistpartier, enes om en ny regjering.

I påvente av nederlaget i parlamentet oppfordret Imran Khan sine tilhengere til å holde landsomfattende demonstrasjoner søndag. Khans alternativer er begrenset, men hvis han får stor oppslutning i gatene, kan han forsøke å presse parlamentet til å holde nyvalg, skriver nyhetsbyrået AP.