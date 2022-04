Finsk sosialdemokrat: Sverige og Finland diskuterer Nato-alternativ

Finlands daværende utenriksminister Erkki Tuomioja under et besøk i Oslo i 2013 i forbindelse med Nordisk Råd. Les mer Lukk

NTB

En politisk tungvekter i Finland sier at Sveriges forsvarsminister har åpnet for en forsvarsallianse mellom de to nabolandene – som et alternativ til Nato.