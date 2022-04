Fiskere reddet dykkere etter tre dager i Malaysia

NTB

To europeiske dykkere har blitt reddet av fiskere, tre dager etter at de forsvant mens de dykket utenfor en øy sør i landet. En tredje dykker er trolig død.

De to dykkerne, en 46 år gammel britisk mann og en 18 år gammel fransk kvinne, ble funnet av fiskere sent fredag kveld og brakt i sikkerhet, ifølge politiet i Malaysia. De skal ikke være skadd og blir behandlet på et sykehus i byen Pasir Gudang.

En tredje dykker, en 14 år gammel gutt og 46-åringens sønn, er fortsatt savnet og antatt omkommet, ifølge den malaysiske kystvakten. Letingen etter ham har blitt overtatt av indonesiske myndigheter.

De tre var en del av en gruppe turister som ble meldt savnet onsdag etter å ha dykket utenfor byen Mersing sør i Malaysia. Med seg hadde de en norsk instruktør, som ble funnet i live torsdag og brakt til sykehus.