Zelenskyj vil fortsatt forhandle med Russland

Storbritannias statsminister Boris Johnson er i Kyiv for å møte Volodymyr Zelenskyj.

NTB

Ukraina er fremdeles klar til å fortsette forhandlingene med Russland, understreker Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Lørdag fikk han besøk av blant annet Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Samtalene har tilsynelatende stått i stampe siden overgrepene i Butsja og andre områder rundt hovedstaden Kyiv ble avdekket for en uke siden.

– Ukraina har alltid sagt at det er klare for forhandlinger og ser på alle måter å stoppe denne krigen på, sier Zelenskyj på en pressekonferanse med Østerrikes statsminister Karl Nehammer, som besøkte Butsja lørdag.

Ser forberedelser til slag

– Dessverre ser vi parallelt disse forberedelsene til viktige slag, noen sier avgjørende slag, i øst, sier Zelenskyj med henvisning til en ventet russisk offensiv i Øst-Ukraina.

– Vi er klare til å kjempe og til å samtidig tilstrebe en slutt på denne krigen gjennom diplomati, sier presidenten.

De forrige fysiske forhandlingsmøtene mellom Russland og Ukraina fant sted 29. mars. Da kom det signaler fra ukrainerne om at de er klare til å godta nøytralitet i bytte mot sikkerhetsgarantier fra tredjeparter.

– I øst og i sør har vi sett at det er sendt stadig mer våpen, utstyr og soldater som gjør seg klare til å okkupere en annen del av vårt territorium, sier Zelenskyj.

Johnson i Kyiv

Storbritannias statsminister Boris Johnson er i Kyiv, hvor han sitter i møte med Volodymyr Zelenskyj, ifølge den ukrainske presidentens rådgiver.

– Boris Johnsons besøk i Kyiv har akkurat begynt med et møte på tomannshånd med president Zelenskyj, skrev presidentrådgiver Andriyj Sabiha på Facebook lørdag ettermiddag og la ved et bilde av de to.

Kort tid senere kom bekreftelsen fra Johnsons kontor:

– De skal diskutere Storbritannias langsiktige støtte til Ukraina, og statsministeren skal presentere en ny pakke med økonomisk og militær støtte, sier en talsperson ved den britiske statsministerens kontor.

Storbritannia skal sende 120 pansrede kjøretøy samt sjømålsmissiler til Ukraina, opplyser regjeringen i London i forbindelse med besøket.

– Det er på grunn av president Zelenskyjs lederskap og det ukrainske folks uovervinnelige heltemot og tapperhet at Putins avskyelige hensikter forpurres, sa Johnson etter et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, ifølge en uttalelse fra Downing Street lørdag kveld.