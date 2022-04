EU kaller angrepet på ukrainsk togstasjon for en russisk krigsforbrytelse

En kvinne med et barn går om bord på en buss som skal evakuere sivile fra Kramatorsk øst i Ukraina dagen etter angrepet mot byens togstasjon.

NTB

EU anklager Russland for å stå bak angrepet på en togstasjon i den ukrainske byen Kramatorsk, og kaller det for en krigsforbrytelse.

– Dette er en brutal og vilkårlig bombing av uskyldige sivile, deriblant mange barn, som flyktet som følge av frykt for et nytt russisk stormangrep mot deres hjem og land, sier en talsmann for EU lørdag.

– De som har ansvaret for denne krigsforbrytelsen, må holdes ansvarlig. Det må ikke være noen straffrihet for krigsforbrytelser, sier talspersonen videre.

Også USA har anklaget russiske styrker for å hat utført angrepet, som ifølge ukrainske myndigheter tok livet av over 50 mennesker, mens over 100 ble såret.

Russland har avvist at de har noe å gjøre med angrepet.