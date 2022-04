CNN og BBC: – Russlands mål er seier innen 9. mai

Russlands president Vladimir Putin og landets forvarsminister Sergei Shoigu.

NTB

Russland har et mål om å oppnå en eller form for seier over Ukraina innen 9. mai, ifølge europeiske tjenestemenn som CNN og BBC har snakket med.