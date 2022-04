USA: Tusener av russiske soldater nær Kharkiv

En mann sykler på veien forbi flammer og røyk utløst av et russisk angrep i Kharkiv 25. mars. Pentagon mener nå at russiske styrker mobiliserer med troppeforsterkninger i området. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

Tusener av russiske soldater har samlet seg nær utkanten av den ukrainske byen Kharkiv, ifølge en høytstående tjenestemann i USAs forsvarsdepartement.

Antallet taktiske enheter nær den russiske grensebyen Belgorod har økt fra 30 til 40, ifølge Pentagon-tjenestemannen.

Han oppgir ikke nøyaktig tall på hvor mange flere soldater det dreier seg om, men sier at denne type bataljoner typisk består av 600-1.000 soldater.

Den russiske hæren samler styrkene der for å kunne konsentrere seg om å overta den østlige ukrainske regionen Donbas, mener tjenestemannen.

– Dette kan bli svært stygt

Kharkiv ligger nordøst i Ukraina, nær grensen til Russland. Byen har veiforbindelse til Belgorod. Det er indikasjoner på at Russland håper å kunne mobilisere over 60.000 soldater, uttaler han.

Donbas er kjent territorium for både ukrainske og russiske styrker etter årevis med konflikt der, og kampene kan derfor bli harde, advarer han.

– Dette kommer til å bli en knivkamp. Dette kan bli svært blodig og svært stygt, sier tjenestemannen.

Pentagon-talsmann John Kirby har tidligere sagt at det finnes meldinger om at titusener av reservister blir mobilisert for å styrke de russiske enhetene langs Donbas-grensen, etter å ha blitt påført tap i Nord-Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin og landets forvarsminister Sergei Shoigu.

– Russlands mål er seier innen 9. mai

9. mai er datoen da Russland hvert år feirer seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig. Ifølge europeiske tjenestemenn som har snakket med CNN og BBC skal samme dato være Russlands nye mål for seier over Ukraina.





– Konsolidering og forsøk på i det minste å ha noe å snakke om, er opplagt i russernes interesser, sier en av de to tjenestemennene til CNN.

Men tidspress kan føre til at russiske styrker gjør mange feil, på toppen av logistikkutfordringer og problemer med moral som de allerede står overfor, ifølge tjenestemannen. Konsekvensene kan bli flere grusomheter, mener vedkommende, og sier:

– Stanken av disse krigsforbrytelsene kommer til å henge over de russiske væpnede styrkene i mange år.

Den andre tjenestemannen sier at en politisk tidslinje for krigen kan føre til «en militær katastrofe som konsekvens».

Overfor BBC uttaler en europeisk tjenestemann at Russland kan ha interesse av å oppnå en eller annen form for suksess innen 9. mai.