Biden: Russland sto bak angrepet på togstasjonen i Kramatorsk

NTB

USAs president Joe Biden kaller angrepet på togstasjonen i Kramatorsk en grusom handling begått av Russland.

Russiske myndigheter har hevdet at det ikke var deres styrker som utførte angrepet, men Biden er klokkeklar på at det var Russland som sto bak.

– Angrepet på en togstasjon i Ukraina er nok en forferdelig grusomhet Russland har begått, ved å angripe sivile som prøvde å evakuere og komme seg i sikkerhet, skriver Biden på Twitter fredag.

En talsperson for USAs forsvarsdepartement, John Kirby, legger også skylden på Russland. Han sier USAs vurdering er at togstasjonen ble rammet av et russisk angrep og at de russiske benektelsene er lite overbevisende.

Lokale myndigheter har opplyst at minst 50 mennesker ble drept på togstasjonen i Kramatorsk. Fem av dem var barn. Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble flere enn 300 skadd i angrepet, som ifølge ham viser at ondskapen ikke kjenner noen grenser.