Boris Becker risikerer fengsel

NTB

Den tidligere tennisstjernen Boris Becker (54) er funnet skyldig på fire tiltalepunkter i en rettssak knyttet til hans personlige konkurs i 2017.

Den siste tiden har tyskeren kjempet en rettslig kamp i London. Fredag gikk han fri fra 20 tiltalepunkter, men ble dømt for å unndra verdier verdt flere millioner pund.

Han ble også funnet skyldig i å ha misligholdt lån. Domsavsigelsen er satt til 29. april, og strafferammen er opptil sju år i fengsel.

Boris Becker ble tennisyndling på midten av 1980-tallet, og han vant Wimbledon som 17-åring i 1985. Han samlet til sammen 49 titler i løpet av sin 16 år lange karriere.

I 2017 ble han slått personlig konkurs. Siden ble Becker anklaget for ikke å overlevere ni trofeer og medaljer fra karrieren. Blant disse er to av hans tre Wimbledon-titler, OL-gullet fra 1992 og to Australian Open-trofeer fra 1991 og 1996.

I retten hevdet Becker at han ikke visste hvor titlene var. Han forklarte også at noen av dem hadde blitt auksjonert bort.