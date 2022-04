Ukrainsk jernbaneselskap melder om angrep mot stasjon øst i landet

NTB

Det statlige ukrainske jernbaneselskapet sier russiske raketter har truffet jernbanestasjonen i Kramatorsk, melder The Guardian.

Ifølge Reuters brukes jernbanestasjonen av sivile som forsøker å komme seg vekk fra området. Ukrainske myndigheter oppfordret tidligere i uken alle sivile om å evakuere de østlige delene av landet i påvente av en større russisk offensiv.

Meldingen om angrepet, som ikke er bekreftet fra annet hold, går ut på at to raketter har truffet stasjonen, og at det er flere drepte og sårede i angrepet. Kramatorsk ligger i Donetsk-regionen.