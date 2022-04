EU-topper på vei til Kyiv

NTB

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og EUs utenrikssjef Josep Borrell er nå på vei til Kyiv, hvor de blant annet skal møte Ukrainas president.

– Ser fram til Kyiv, skriver Von der Leyen på Twitter , hvor hun har publisert et bilde av seg selv, Borrell og Slovakias statsminister Eduard Heger.

De skal etter planen møte president Volodymyr Zelenskyj ansikt til ansikt. EU-toppenes besøk til Kyiv ble kunngjort dagen i forveien.

– Jeg ønsker å sende et veldig sterkt budskap om vår urokkelige støtte til det ukrainske folket og deres modige kamp for våre felles verdier, sa von der Leyen torsdag.

Tidligere denne uka sa Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt at de nordiske utenriksministrene vurderer å reise til den ukrainske hovedstaden. Russiske styrker har for tiden trukket seg helt ut av den nordlige delen av Ukraina, angivelig for å omgruppere og flytte styrkene til Øst-Ukraina.