Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til fredag 8. april.

* Etter at FNs hovedforsamling i går kveld vedtok å suspendere Russland fra FNs menneskerettsråd, har både USAs president Joe Biden og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj applaudert beslutningen. Zelenskyj kaller vedtaket et viktig skritt og omtaler det som straff for russisk aggresjon mot Ukraina. Biden kaller suspensjonen en bekreftelse på at Russland er det han kaller en «internasjonal paria».

* Muligheten for finsk og svensk Nato-medlemskap var del av samtalene mellom forsvarsalliansens utenriksministre i Brussel, opplyser en amerikansk tjenestemann. Kreml-talsmann Dmitrij Peskov svarer med en skjult trussel og sier at Russland ikke har annet valg enn å «rebalansere situasjonen» med egne tiltak, dersom Finland og Sverige skulle slutte seg til Nato.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber om at ambassader og konsulater må gjenåpnes i hovedstaden Kyiv.

* Situasjonen i Borodjanka, der det så langt er hentet ut 26 døde mennesker fra to leilighetsbygg som ligger i ruiner, er langt verre enn i Butsja, mener Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han gir ingen detaljer eller oppgir noen tall, men hevder at det er flere drepte sivile der enn i Butsja, hvor ukrainske myndigheter mener rundt 300 sivile er blitt drept av russiske styrker.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener at Russland komme til å fremstille det som at ukrainske soldater har drept sine egne borgere i Mariupol. – Vi har her å gjøre med angripere som ikke har noe humant igjen i seg, sier presidenten i en videotale. Byens egentlige ordfører, og en person som separatister i Donetsk har utpekt til ny ordfører i Mariupol, har begge uttalt at rundt 5.000 sivile er drept i byen.

* 4.676 sivile ble evakuert via humanitære korridorer fra ukrainske byer i går, ifølge tall fra landets visestatsminister Iryna Veresjtsjuk.