Zelenskyj hyller utkastelse av Russland fra FNs menneskerettsråd

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj roser hovedforsamlingen i FN for å ha vedtatt suspensjon av Russland fra FNs menneskerettsråd.

Zelenskyj, som lenge har tatt til orde for hardere internasjonal motstand mot Moskva, applauderer hovedforsamlingens beslutning torsdag kveld. På Twitter skriver han at den er «et viktig skritt» og kaller den «nok en straff for Russlands aggresjon» mot Ukraina.

USAs president Joe Biden har også kommentert vedtaket. Han viser til det han kaller grusomme bilder fra ukrainske byer som Butsja, der russiske styrker er anklaget for å ha begått grusomheter mot sivile.

– Russlands løgner kan ikke måle seg mot det ubestridelige beviset på det som skjer i Ukraina, sier Biden.

Han mener at suspensjonen er en bekreftelse på at Russland er en «internasjonal paria».

– Tegnene på folk som blir voldtatt, torturert, henrettet, og i noen tilfeller likskjending, er en krenkelse mot vår felles menneskelighet, sier Biden.

Stort flertall

Hovedforsamlingen vedtok torsdag med stort flertall å suspendere Russland fra FNs menneskerettsråd.

Flertallet støttet det amerikanske forslaget i hovedforsamlingen hvor det heter at Russland ikke kan bli sittende som medlem av menneskerettsrådet etter invasjonen av Ukraina.

FN har 193 medlemsland, men ikke alle deltok i avstemningen. Totalt 93 land stemte for utestengingen, mens 24 land stemte mot, og 58 land avsto fra å stemme.

Antallet stemmer for var betydelig lavere enn for de to resolusjonene hovedforsamlingen vedtok i mars som krevde en våpenhvile i Ukraina, tilbaketrekningen av russiske styrker og beskyttelse av sivile. Begge disse ble vedtatt ved minst 140 stemmer for.

Norge var medforslagsstiller til resolusjonen og var blant landene som stemte for, men blant annet Kina, Nord-Korea, Hviterussland og Iran stemte mot.

Russland: Ulovlig

Russland omtaler vedtaket som ulovlig, og anser det for å være «ulovlig og politisk motivert».

Vedtaket har til hensikt «å brautende straffe en suveren medlemsstat i FN som etterstreber en uavhengig innenriks- og utenrikspolitikk», heter det fra utenriksdepartementet i Moskva.

– Vi avviser de usanne anklagene mot oss, sa Russlands viseambassadør til FN, Gennadij Kuzmin, før avstemningen.

– I strid med folkeretten

– Russlands ulovlige invasjon av Ukraina og brutale krigføring i strid med folkeretten har dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina. Det er begått grove menneskerettighetsbrudd, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en epost til NTB etter avstemmingen.

Hun sier at bildene fra Kyiv-forstaden Butsja, som har vakt sterke reaksjoner den siste uken, viser grusomme overgrep og angrep mot sivile.

– Disse handlingene er ikke forenlig med å skulle fremme og beskytte menneskerettighetene i FNs menneskerettsråd. Norge er derfor blant landene som har stemt for at Russland suspenderes fra menneskerettsrådet, sier Huitfeldt.

Anklager om drap

USA og Storbritannia tok tidligere i uka til orde for å utestenge Russland, blant annet som følge av anklagene om drap på sivile Butsja.

– Gitt sterke beviser for krigsforbrytelser, inkludert rapporter om massegraver og avskyelig nedslakting i Butsja, kan ikke Russland lenger være medlem av FNs menneskerettsråd. Russland må suspenderes, sa Storbritannias utenriksminister Liz Truss. Drepte sivile lå i bygatene etter at russiske styrker trakk seg ut av Butsja i slutten av mars. Ifølge ukrainske myndigheter ble flere hundre lik funnet, noen med bakbundne hender.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba uttrykker takknemlighet for utestengelsen av Russland.

– Krigsforbrytere har ingen plass i FN-organer med hensikt å beskytte menneskerettigheter, skriver han på Twitter.

Innvalgt i fjor

FNs menneskerettsråd består av 47 land, som velges for tre år av gangen. Russland ble innvalgt i 2021.

Blant de nåværende medlemmene i rådet er også land som Sudan, der de militære grep makten i et kupp i 2021 og har slått hardt ned på demonstranter siden. Eritrea, som FN anklager for krigsforbrytelser i nabolandet Etiopia, er også medlem, og det samme er De forente arabiske emirater som anklages for krigsforbrytelser i Jemen.

I menneskerettsrådets historie har bare ett land blitt utestengt tidligere. I 2011 ble Libya utestengt som følge av den brutale håndteringen av demonstrasjoner i landet.

Stemte mot

Blant de 24 landene som stemte mot utkastelsen av Russland torsdag, var Kongo, Cuba, Algerie og Russland selv – i tillegg til Kina, Hviterussland og Iran.

Kina avsto fra å stemme under avstemningen om de to tidligere resolusjonene i hovedforsamlingen mot Russlands invasjon av Ukraina.

India avsto også å stemme ved de to resolusjonene, og avsto nok en gang under torsdagens avstemning. Indias FN-ambassadør T. S. Tirumurti sa at landet hans ikke velger noen side i konflikten, bortsett fra «siden for fred og en umiddelbar slutt på all vold».