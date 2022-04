Slik kan Putin dømmes for krigsforbrytelser

Putins reisemuligheter blir svært begrenset i tiden fremover, hevder folkerettsekspert.

Ifølge Folkeretten skal en i krig forsøke å begrense lidelsene. Det skilles også mellom sivile og militære mål.

Camilla Cooper er førsteamanuensis og hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole, Stabsskolen. Hun forklarer hva som skal til for at noen dømmes for eventuelle krigsforbrytelser.

– Det er enkeltpersoner, og ikke stater, som kan dømmes for krigsforbrytelser, sier Cooper til Dagbladet.

Derfor vil man gå etter den øverste ansvarlige for forbrytelsen, i dette tilfellet president Vladimir Putin.

Men å få Putin dømt, kan bli vanskelig. Enten er Russland nødt til å gjøre det selv, noe som forutsetter en regimeendring. Dette er ikke veldig sannsynlig, ifølge Cooper.

– Dermed må man få tak i Putin på et annet sted, ved at han for eksempel reiser til et annet land, som enten utleverer til Den internasjonale straffedomstolen, eller straffeforfølger ham selv. Dermed blir trolig reisemulighetene for den russiske presidenten svært begrenset i tiden som kommer, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Russland har blitt anklaget for å begå krigsforbrytelser flere ganger siden krigen i Ukraina brøt ut, noe de har nektet for. Les mer Lukk

Putins problem

Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og ekspert på folkerett og internasjonale straffedomstoler, Sofie Høgestøl, mener det er for tidlig å si om Putin noen gang vil bli dømt.

– Det er unektelig vanskelig å straffe statsledere, og særlig mektige statsledere. Men problemet til Putin er at hvis det først er startet en straffeprosess og samlet inn masse bevis, er han avhengig av å klamre seg til nok politisk makt resten av livet for å ikke bli utlevert, sier Høgestøl til TV 2.

Hun mener Putin raskt kan bli sårbar dersom han mister makt, selv om han kan fremstå som urørlig i dag.

– Så snart Putin ikke sitter med makten, blir det også gunstig for den nye ledelsen å utlevere ham i en slik prosess. Det vil være en enkel måte for den nye ledelsen å bli kvitt en rival. Putin er derfor avhengig av å hele tiden ha en stor nok politisk maktbase, sier Høgestøl.

Les også: Scholz: – Russiske soldater begikk en massakre i Butsja

Grusomheter i Butsja

Russland har blitt anklaget for å begå krigsforbrytelser flere ganger siden krigen i Ukraina brøt ut, noe de har nektet for stort sett hver gang. De siste anklagene kom etter bilder og rapporter fra byen Butsja utenfor Kyiv sjokkerte verden.

– Det vi ser nå i Ukraina er grufullt. Man blir sjokkert når man ser det. Å drepe sivile på denne måten er brudd på krigens folkerett, og det er krigsforbrytelser, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Dette er krigsforbrytelser. Det er også et spørsmål om det er folkemord. Ifølge opplysninger som ikke er bekreftet, gikk man fra hus til hus og hentet ut og henrettet mennene. Ifølge andre opplysninger ble alle menn mellom 16 og 60 år drept. Det samme skjedde i Srebrenica, sier den svenske folkerettseksperten Mark Klamberg ifølge NTB.

Tidligere denne uken sa Joe Biden at Putin bør stilles for retten for sine krigsforbrytelser. Han etterspør også flere sanksjoner rettet mot Russland.

– Dere så hva som skjedde i Butsja, sa Biden mandag og la til at Putin er en «krigsforbryter».