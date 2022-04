Russisk fredsprisvinner angrepet på tog i Russland

NTB

Den russiske fredsprisvinneren Dmitrij Muratov forteller at han ble angrepet av en ukjent person og tilsølt med rødmaling på et tog torsdag.

Det skriver mediehuset Novaja Gazeta Europa, som Muratov er ansvarlig redaktør for, på Twitter. Hendelsen skjedde på et tog som skulle fra Moskva til byen Samara.

– De helte oljemaling med aceton i kupeen. Øynene mine svir veldig. Det lukter olje i hele vognen. Avgangen er allerede forsinket med 30 minutter. Jeg vil forsøke å vaske meg, skriver Muratov og legger til:

– Angriperen ropte: «Muratov, her er en for gutta våre.»

– Feigt og skammelig

Medier24 har vært i kontakt med leder Amund Trellevik i pressenettverket Barents Press. Han var i kontakt med Novaja Gazeta torsdag kveld og sier journalistene der er skremt av hendelsen.

Han sier videre at man lenge har tenkt på Muratov som uangripelig.

– I tillegg til å være fredsprisvinner, har han vært en markant redaktør-skikkelse i Russland i mange år. Det har gjort at han ikke har vært så utsatt som andre kritiske stemmer. Dette viser at det virkelig er en ny tid med negative fortegn. Ingen er lenger fredet i Putins Russland, sier Trellevik.

Muratov mottok Nobels fredspris i fjor, sammen med den filippinske journalisten Maria Ressa.

– Et feigt og skammelig angrep som sier alt om ytringsfrihetens kår i dagens Russland, sier Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad til Nettavisen.

Lagt ned i Russland

Novaja Gazeta var Russlands fremste uavhengige avis. 28. mars kunngjorde avisen at den la ned driften i landet og at driftsstansen vil vare så lenge «spesialoperasjonen» pågår i Ukraina. «Spesialoperasjon» er uttrykket russiske myndigheter har slått fast at mediene og alle andre må bruke om krigen i Ukraina. Det er forbudt å kalle krigen krig.

Avisen var det siste uavhengige mediet som var kritisk til president Vladimir Putins regjering etter at andre medier enten stengte selv eller fikk sine nettsteder blokkert etter at Russland startet Ukraina-invasjonen 24. februar.

Den utløsende faktoren for nedleggelsen av Novaja Gazeta var at det russiske medietilsynet Roskomnadzor hadde ilagt avisen en formell advarsel, den andre i rekken, etter at tilsynet i økende grad de siste årene har påtatt seg rollen som sensurinstans. Novaja Gazeta har lenge hatt et vanskelig forhold til russiske myndigheter.