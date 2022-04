AFP: Russland erkjenner betydelige tap i Ukraina

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov erkjenner «betydelige» tap av russiske styrker i Ukraina.

Enn så lenge har Russland kun oppgitt at om lag 500 russiske soldater har mistet livet i den månedslange invasjonskrigen i Ukraina.

Nyhetsbyrået AFP melder at Peskov nå innrømmer at landet har hatt «betydelige» tap i krigen.

Peskov kaller Russlands militære tap for «en enorm tragedie for oss», men oppgir ikke noe tall. Han kommer også med udokumenterte påstander om at bildene av drepte sivile i den ukrainske byen Butsja er fabrikkert.

Ukrainske myndigheter har på sin side anslått at nesten 19.000 russiske soldater har mistet livet i kampene

Forrige uke estimerte Nato at opptil 15.000 russiske soldater hadde blitt drept siden invasjonen startet 24. februar.