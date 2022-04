Lavrov anklager Ukraina for å endre fredsforslag

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov anklager Ukraina for å endre punkter som allerede er arbeidet fram i utkastene i de pågående fredsforhandlingene. Foto: Aleksander Zemlianitsjenko / AP / NTB

NTB

Ukraina har endret punkter i utkastet som ble arbeidet fram under fredsforhandlingene i Istanbul i slutten av mars, hevder Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Endringene er uakseptable, mener Lavrov, som mener at slike endringer bidrar til å avspore de pågående forhandlingene.

En av endringene skal gjelde et punkt som fastslår at Ukraina kun skal få holde militære øvelser på ukrainsk jord sammen med andre land dersom et gitt antall garantistland, inkludert Russland, gir sin godkjennelse. Nå har Ukraina fjernet Russland fra dette punktet, ifølge Lavrov.

Lavrov sier at Ukraina også har trukket tilbake forlaget om at internasjonale sikkerhetsgarantier ikke skal gjelde Krim-halvøya.

Men Russland akter å fortsette forhandlingene til tross for ukrainske «provokasjoner», understreker Lavrov.

Mykhailo Podoljak, en av Ukrainas forhandlere, sier uttalelsene er ment å undergrave Ukraina eller å avlede oppmerksomhet fra anklagene om krigsforbrytelser begått av russiske soldater.

– Å gjøre endringer i vår egen posisjon, for å svekke avtalen, ville vært meningsløst. Lavrov er ikke direkte involvert i forhandlingsprosessen, så hans uttalelser er ren propaganda, sier Podoljak ifølge Reuters.