Kina advarer Pelosi mot å besøke Taiwan

NTB

Kina advarer om «kraftige tiltak» dersom lederen for Representantenes hus i USA besøker Taiwan, slik flere medier melder at hun planlegger.

Advarselen kom torsdag, samme dag som japanske og taiwanske medier, skrev at Nancy Pelosi planlegger et besøk til Taiwan neste uke. Før det skal hun lede en delegasjon som besøker Japan denne helgen.

Verken Taiwan eller Pelosis stab har bekreftet opplysningen, men Kina – som er sterk motstander av at land har forbindelser med Taiwan – gir altså klar beskjed.

– USA bør rette seg etter «ett Kina»-politikken og umiddelbart avlyse Pelosis planer om å besøke Taiwan. Kina vil svare med kraftige tiltak for å sikre rikets sikkerhet og integritet, sier talsmann Zhao Lijian i Kinas utenriksdepartement.

Ett besøk fra Pelosi vil være diplomatisk viktig for Taiwan, men er ikke uten sidestykke. Newt Gingrich besøkte øya i 1997, da han hadde samme embete som Pelosi har i dag.

Det kinesiske kommunistpartiet har aldri hatt kontroll over Taiwan, men regner øya som sitt territorium og har sagt at de før eller senere vil ta kontroll – med makt, om nødvendig. Kina rasler langt oftere med sabelen etter at Xi Jinping tok over makten i landet. Det har ført til økt diplomatisk støtte til Taiwan og besøk fra vestlige land som misliker Kinas tøffere tone.