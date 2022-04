Finlands statsminister hevder Sergej Lavrov ønsket å gå av

Flere vestlige politikere hevder Russlands utenriksminister Sergej Lavrov (72) har sett seg lei av å være «Kremls vaktbikkje».

Den russiske diplomaten Sergej Lavrov har vært Russlands utenriksminister og Putins høyre hånd siden 2004. Fra 1994 til 2004 var han Russlands ambassadør til FN.

Etter Russlands invasjon av Ukraina, har president Vladimir Putin trukket seg mer og mer unna rampelyset. Lavrov har derimot stått i det. Han har ved flere anledninger forsvart krigen.

Nå hevder flere kilder Lavrov skal ha fått nok av å stille opp for Putin.

Fikk ikke lov

– Det går en del rykter om at han ønsket å gå av for en stund siden, men han fikk ikke lov, sier Finlands tidligere statsminister Alexander Stubb til svenske Expressen.

Sveriges tidligere statsminister og utenriksminister, Carl Bildt, har også hørt ryktene.

– Jeg har hørt at han er ekstremt lei av å være Kremls vaktbikkje, men han har nok ikke så mye valg i disse dager, sier Bildt til avisen.

Sveriges tidligere utenriksminister, Margot Wallström, forteller til Expressen at hun under et av sine siste møter med Lavrov, snakket med ham om at han var på vei ut.

Lavrov, Putin og Kreml har ikke kommentert ryktene.

Mistet troverdighet

I januar, før krigen, var Lavrov ute og anklaget USA for å bedrive massiv desinformasjon da de påsto at Russland planla en invasjon. En drøy måned senere var invasjonen et faktum.

Tidligere har Lavrov med kunnskap, en godmodig framtoning og flere tiår med diplomatisk erfaring, gjort inntrykk på mange, og flere har ansett ham som en troverdig mann.

Nå er derimot troverdigheten han gjennom flere år har skaffet seg lagt i grus, mener Russland-ekspert Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– Når folk bestandig lyver, og framstiller et meget forvrengt bilde av virkeligheten som begrunnelse for Russlands handlinger, da legges troverdigheten i ruiner, sier Godzimirski til Dagbladet.