Huitfeldt møter Ukrainas utenriksminister på tomannshånd i Brussel

NTB

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) møter sin ukrainske kollega Dmytro Kuleba på tomannshånd under Nato-møtet i Brussel.

Kuleba deltar fysisk på møtet, noe Huitfeldt betegner som helt spesielt.

– Det er helt spesielt når han står midt i det, sier hun til pressen før Nato-møtet.

Huitfeldt møtte Kuleba i München bare fem dager før krigen brøt ut.

– Til nå har han deltatt på skjerm på mange møter i Nato. Dette er første gang vi møter han sammen her. Jeg skal også ha møte med han på tomannshånd, sier hun.

Temaet for møtet er krigen i Ukraina og hva slags hjelp Nato kan gi.

– Finansiell hjelp til å holde staten i gang er vel ett av temaene som kommer på bordet, sier Huitfeldt.

I forkant av møtet ba Kuleba Nato-landene om å bistå med angrepsvåpen. Huitfeldt har forståelse for hans ønske.

– Det forstår jeg godt. Det er derfor vi fra norsk side har endret en 60 år lang praksis og gitt våpen til ukrainerne. Og så er det klart at dette er arsenaler som går tomme. Så vi vil diskutere hvordan vi kan støtte dem på best mulig måte i situasjonen de er i, men samtidig unngå at denne krigen blir enda større, sier hun.