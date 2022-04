Putins døtre rammes av sanksjoner: Hvem er Maria og Katerina?

Dette bildet fra 2002 viser Vladimir Putin på seiltur med sin daværende kone og deres to døtre. Her var døtrene 15 og 16 år.

Den russiske presidenten Vladimir Putin uttaler seg sjelden offentlig om døtrene sine. Nå beskylder amerikanske myndigheter dem for å hjelpe faren sin.

Putin er ordknapp når det gjelder familien sin, og det er fremdeles usikkert hvor mange barn han har. På papiret har han to, Maria and Katerina, som han fikk sammen med ekskonen Ljudmila Aleksandrovna Putina.

Siden de ble voksen har Kreml sluttet å publisere bilder av kvinnene, og i 2015 begynte ryktene å svirre at de hadde forlatt Russland. Dette avkreftet Putin.

– De bor i Russland, og har aldri tatt skolegang utenfor Russland. Jeg er veldig stolt av dem, men jeg snakker sjeldent om familien min, sa Putin ifølge Reuters.

Dette vet vi om Katerina og Maria.

Katerina

35 år gamle Katerina Tikhonova, som er yngstejenta, ble født mens Putin arbeidet som KGB-agent i Dresden. Hun har valgt å bruke etternavnet til mormoren og har en master i fysikk.

I 2013 giftet hun seg med Kirill Shamalov, yngstesønnen til Putins «bankmann» og høyre hånd Nikolai Shamalov. Paret tok ut skilsmisse i 2018.

Tikhonova hadde flere forskjellige roller ved Moskva universitet før hun i 2020 ble sjef for et institutt som utvikler kunstig intelligens, et program Putin har referert til som «Russlands viktigste verktøy i utviklingen av kunstig intelligens til strategisk bruk».

Fem av hennes nærmeste rådgivere skal være fra Putins «innerste sirkel», inkludert to tidligere KGB-agenter, skriver The Guardian.

Dette skjermbildet tatt 4. juni 2021 viser Tikhonova da hun stilte til en videooverført konferanse som visedirektør for Institute for Mathematical Research of Complex Systems ved Moskva universitet.

Maria

Putins 36 år gamle eldstedatter Maria Vorontsova er barnelege og studerer hvordan kroppen påvirkes av hormonforstyrrelser.

I 2013 giftet hun seg med russisk-nederlandske Jorrit Faassen, og de to flyttet inn sammen i en leilighet i Amsterdam. Nylig gikk en gruppe nederlendere ut og ba Vorontsova om å invitere faren sin til samtaler, i håp om å få slutt på krigen i Ukraina. Et skilt ble hengt opp på Vorontsovas nederlandske eiendom.

«Mindre enn 2000 kilometer fra ditt rolige og fredelige landområde, likviderer faren din uskyldige mennesker og river i stykker et helt land. Pappaen din har vist seg umulig å stanse, men som kjent har fedre og døtre et unikt bånd» sto det på plakaten på bygningen i Amsterdam.

I 2019 ble det bekreftet at hun bodde i en toppleilighet tvers over gaten for den amerikanske ambassaden i Moskva. Det vites ikke om hun fremdeles bor der.

– Putins verdier blir skjult av familiemedlemmer

Onsdag gikk amerikanske myndigheter ut og sanksjonerte Putins døtre, og alle nye amerikanske investeringer i Russland forbys, går det fram av en kunngjøring fra Det hvite hus onsdag.

– Vi tror mye av Putins verdier blir skjult av familiemedlemmer. Det er grunnen til at vi rammer dem, sier en ikke navngitt amerikansk regjeringskilde om de to døtrene.

De skjerpede sanksjonene beskrives som gjengjeldelse for krigsforbrytelser i Ukraina. Bilder av drepte sivile i den ukrainske byen Butsja har den siste uken utløst sterke reaksjoner i en rekke vestlige land.