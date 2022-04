Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til torsdag 7. april.

* Elleve lik er funnet i en garasje i Kyiv-forstaden Hostomel, ifølge avisen Ukrajinska Pravda. Det skal dreie seg om sivile som angivelig er blitt drept av russiske soldater. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

* En video som er lagt ut i sosiale medier og som New York Times har verifisert, viser det som skal være ukrainske soldater drepe russiske krigsfanger nær Kyiv rundt 30. mars.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer Vesten til å enes om å innføre embargo på russisk olje. I en videotale gjentar han også at han mener russiske banker må bli fullstendig utestengt fra internasjonale finanssystemer.

* Småbyen Losova i Kharkiv-regionen i Øst-Ukraina er blitt rammet av et russisk rakettangrep, ifølge lokale myndigheter. Imidlertid foreligger det så langt ingen meldinger om drepte eller sårede.

* En beslutning fra Russlands president Vladimir Putin om å konsentrere kampene i Øst-Ukraina kan forlenge krigen lenger enn noen ønsker, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon.

* Nesten 5.000 sivile ble evakuert via humanitære korridorer i Ukraina i går. Over 1.100 av dem forlot Mariupol i private biler, mens rundt 2.500 sivile dro fra andre byer, med kurs for Zaporizjzja. Ytterligere 1.200 ble evakuert fra Luhansk-regionen i øst, ifølge tall fra regjeringen i Kyiv.