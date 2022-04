USA skjerper sanksjonene mot Russland – storbanker rammes

Sanksjoner rettes også mot president Vladimir Putins to voksne døtre og utenriksminister Sergej Lavrovs familie.

NTB

USA innfører nye sanksjoner mot Vladimir Putins døtre, medlemmer av Russlands sikkerhetsråd og storbankene Sberbank og Alfagruppen.

Alle nye amerikanske investeringer i Russland forbys, går det fram av en kunngjøring fra Det hvite hus onsdag.

Sanksjoner rettes både mot Russlands statsminister Mikhail Misjustin og tidligere statsminister og president Dmitrij Medvedev. Han leder i dag det russiske sikkerhetsrådet, der også flere andre medlemmer blir ilagt sanksjoner.

– Den kvalmende brutaliteten i Butsja har på tragisk vis synliggjort Putin-regimets motbydelige karakter, sier en ikke navngitt amerikansk regjeringskilde.

– Skjules av familie

Sanksjoner innføres også mot utenriksminister Sergej Lavrovs familie og Vladimir Putins to voksne døtre – Marija Vorontsova og Katerina Tikhonova.

– Vi tror at mye av Putins verdier blir skjult av familiemedlemmer. Det er grunnen til at vi rammer dem, sier regjeringskilden om de to døtrene.

De skjerpede sanksjonene beskrives som gjengjeldelse for krigsforbrytelser i Ukraina. Bilder av drepte sivile i den ukrainske byen Butsja har den siste uken utløst sterke reaksjoner i en rekke vestlige land.

Tysklands statsminister Olaf Scholz sa onsdag at russiske styrker massakrerte sivile i Butsja før de trakk seg ut av byen. Russiske myndigheter har hevdet at bildene fra byen er arrangert og benektet anklagene om krigsforbrytelser.

Russlands største bank

Flere av USAs nye sanksjoner rettes mot det russiske finanssystemet. Amerikanske borgere vil heretter ikke ha lov til å gjøre forretninger med Sberbank eller Alfagruppen.

Sberbank er Russlands største finansselskap og kontrolleres av den russiske staten. Alfagruppen er landets største privateide bank.

– Sammen med våre allierte i G7 og andre partnere intensiverer vi i dag de kraftigste sanksjonene som noen gang er ilagt en stor økonomi, sier den amerikanske regjeringskilden.

Også Storbritannia innfører sanksjoner mot Sberbank, samt Moskvas Kredittbank. I tillegg varsler den britiske regjeringen at all import av russisk kull og olje skal stanses i løpet av året. Nye britiske investeringer i Russland forbys.

Unntak for energi

Det ventes at også flere andre europeiske land vil innføre lignende straffetiltak. USA varsler nye sanksjoner mot russiske statlige selskaper torsdag.

Personene som ilegges amerikanske sanksjoner, får eventuelle verdier i USA frosset. I tillegg blir de avskåret fra å bruke det amerikanske finanssystemet.

Den russiske energisektoren blir imidlertid skånet også i denne runden med straffetiltak. Flere europeiske land er fortsatt avhengige av å kjøpe naturgass fra Russland.

I USAs nye sanksjoner mot Sberbank og Alfagruppen gjøres det unntak slik at bankene fortsatt kan gjøre transaksjoner knyttet til energi.