Innbyggere øst i Ukraina blir bedt om å evakuere

NTB

Ukrainske myndigheter frykter en ny russisk offensiv øst i landet og ber innbyggerne der evakuere nå, ellers «risikerer de livet».

Guvernørene i regionene Kharkiv, Luhansk og Donetsk ber befolkningen forlate disse områdene og gjør alt de kan for å sikre at evakueringen skjer i ordnede former, skriver visestatsminister Iryna Veresjtsjuk på Telegram.

Begge sider i konflikten forbereder seg på en omfattende russisk offensiv for å ta kontroll over industriområdene i Øst-Ukraina. Nato-sjef Jens Stoltenberg advarte tirsdag mot at russerne, etter å ha trukket seg ut i nord, trolig vil innlede en ny offensiv i Donbas-regionen i løpet av de kommende ukene.

Tidligere på dagen ble det klart at FN skal stemme over hvorvidt Russland skal kastes ut av menneskerettsrådet etter rapporter om grove overgrep og krigsforbrytelser i Ukraina.

Avstemningen skal holdes torsdag, opplyser FN-talsperson Paulina Kubiak.

Investeringsforbud

Onsdag ettermiddag kom en varslet innstramming av USAs sanksjoner. Alle nye investeringer i Russland forbys, og storbankene Sberbank og Alfagruppen blir gjenstand for «full blokade», opplyser Det hvite hus.

Sanksjoner rettes også mot president Vladimir Putins to voksne døtre og utenriksminister Sergej Lavrovs familie.

Samtidig sier utenriksminister Antony Blinken at ytterligere militær bistand – verdt 100 millioner dollar – skal sendes til Ukraina. Ifølge Pentagons talsperson John Kirby er det snakk om panservernraketter.

Til sammen har USA gitt Ukraina militær bistand for 2,4 milliarder dollar – snaut 21 milliarder kroner med dagens kurs – siden Joe Biden tok over som president i januar i fjor.

Nato holder onsdag og torsdag utenriksministermøte om situasjonen i Ukraina. Foruten Nato-landenes ministre, deltar også representanter for Ukraina, Sverige, Finland, Georgia, Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand.

Alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg sier videre støtte til Ukraina blir et hovedtema.

Kjøper energi for milliarder

I løpet av onsdagen er det også ventet at EU vil vedta nye sanksjoner mot Russland. Pakken vil trolig inkludere importforbud for russisk kull og at russiske skip stenges ute fra europeiske havner.

Ifølge EUs utenrikssjef Josep Borrell er energi nøkkelen til Vladimir Putins krigskasse.

– Hver dag betaler vi en milliard euro til Putin for energien han leverer. Siden krigen startet har vi brukt 35 milliarder euro. Så kan dere sammenligne det med en ene milliarden vi har gitt i våpenhjelp til Ukraina, sa Borrell til EU-parlamentet onsdag.

Energiregningen han viser til tilsvarer over 330 milliarder kroner siden krigsutbruddet.

Tsjekkiske stridsvogner

Tsjekkia er det første EU-landet som har levert angrepsvåpen til Ukraina, melder Reuters. Det skal være snakk om stridsvogner og stormpanservogner. Opplysningene ble også gjengitt av Wall Street Journal tirsdag.

Den tsjekkiske forsvarsministeren Jana Cernochova vil verken bekrefte eller dementere detaljer om hva landet sender til Ukraina.

– Nysgjerrighet er menneskelig, og jeg forstår dem som ønsker å vite dette. Jeg kan dessverre ikke si mer. Krigen raser videre, og vi vil ikke gjøre det lettere for Z-morderne, skriver hun på Twitter. Det siste er en henvisning til at bokstaven Z brukes som symbol av dem som støtter president Vladimir Putins invasjon. Bokstaven er blant annet godt synlig på en rekke russiske militærkjøretøy.

– Tro meg, vi sender viktig militært materiell til våre ukrainske venner. Og det kommer vil til å fortsette med, forsikrer Cernochova.