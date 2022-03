Putin: Vesten må betale for gass via russiske bankkontoer

NTB

Russlands president Vladimir Putin sier at Vesten fra og med 1. april må åpne bankkontoer hos Gazprombank for å betale og fortsette å motta russisk gass.

Gjør de ikke det, vil leveranser til såkalte «uvennlige» land bli stoppet, sa Putin på russisk TV torsdag.

Det er imidlertid ikke klart om vestlige land må betale i rubler eller euro under denne ordningen, ifølge DPA.

Samtidig har Tyskland og Frankrike nok en gang avvist kravet fra Russland om at europeiske land må betale for gassen i rubler. På en felles pressekonferanse torsdag kalte den tyske finansministeren Robert Habeck og Frankrikes finansminister Bruno Le Maire Putins krav for utpressing og sa det er et uakseptabelt kontraktsbrudd, melder Reuters.

Habeck sa at han ennå ikke har sett noe nytt dekret, undertegnet av den russiske presidenten, som krever gassbetalinger i rubler. Samtidig la han til at Tyskland og Frankrike forbereder seg på alle scenarioer, inkludert stans i de russiske gassleveransene til Europa.

Også Tysklands statsminister Olaf Scholz sa torsdag at vestlige land kommer til å fortsette å betale for russisk gass i enten euro eller dollar tross Kremls trussel om å kutte gassen.

– Vi har sett på kontraktene for gassleveransene, fortalte Scolz reportere i Berlin.

– Der står det at betalingene gjøres i euro, noen ganger i dollar. Jeg gjorde det klart i samtalen med den russiske presidenten at det vil forbli slik, la han til, og viste da til telefonsamtalen han hadde med Putin onsdag.