Håp om evakuering fra Mariupol – Russland melder om framgang øst i Ukraina

En soldat trøster Larysa Kolesnyk (82) etter at hun er ble evakuert fra Irpin utenfor Kyiv onsdag.

Russiske styrker fortsetter angrepene øst i Ukraina og hevder å ha rykket noen få kilometer fram. Samtidig har Ukraina sendt 45 evakueringsbusser mot Mariupol.

Håpet er å få evakuert titusener av sivile som fortsatt befinner seg i den beleirede byen, der ødeleggelsene etter en måned med russiske angrep er enorme.

Torsdag kom det melding om at Ukraina og Russland er blitt enige om en lokal våpenhvile. Det er uklart når evakueringen eventuelt vil starte. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har sagt seg villig til å tilrettelegge for evakueringen, men krever at partene er enige om nøyaktige rammebetingelser, både når det gjelder rute, tidspunkt og varighet.

– Det er enormt viktig at evakueringen blir gjennomført. Livet til titusener av mennesker avhenger av den, skriver ICRC i en pressemelding. Der står det også at evakueringen er planlagt for fredag.

Støre snakket med Putin

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok opp den humanitære situasjonen i Mariupol da han torsdag formiddag hadde en times telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin. Samtalen var på forhånd klarert med andre nordiske land, Europa og USA.

– Russland er vårt naboland. Det var derfor viktig for oss å formidle vårt syn på krigen direkte til den russiske presidenten. Vi har svært nøkterne forventninger til hva vi kan oppnå, men ikke noe skal være uprøvd i den situasjonen vi nå er i. Lidelsene må ta slutt. Vårt viktigste budskap var at Russlands krigføring må stoppe, sier Støre i en pressemelding etter samtalen.

45 busser til Mariupol

Tidligere på dagen meldte Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk at en kolonne med 45 busser er på vei til Mariupol, hvorav noen allerede hadde kjørt av gårde, mens andre ventet på tillatelse til å passere en russisk kontrollpost i Vasylivka, rundt 20 mil fra Mariupol.

Marija leter etter eiendeler i restene etter huset sitt i en landsby utenfor Kyiv. Flere områder rundt Kyiv ble angrepet av russiske styrker kort tid etter at Russland lovet en tilbaketrekking.

Røde Kors meldte tidligere i uken at tiden er i ferd med å renne ut for sivilbefolkningen i Mariupol og andre beleirede områder ved frontlinjen i Ukraina. I ukevis har de oppholdt seg i kjellere og tilfluktsrom uten at det er kommet nye forsyninger med mat og medisiner inn til områdene.

Razzia mot russisk gass

EU-kommisjonen meldte torsdag at unionens konkurransemyndigheter har aksjonert mot flere gasselskaper i Tyskland. Selskapene er mistenkt for å ha misbrukt sin markedsdominans til å presse energiprisene oppover, ifølge en pressemelding.

Ikke navngitte kilder sier at hovedmålet for aksjonen, som fant sted tirsdag, var Gazproms virksomhet i Tyskland.

Europeiske land har ikke vært villig til å stanse importen av russisk energi ettersom avhengigheten er så stor. I flere land er det stor frykt for energimangel og enda høyere kraftpriser.

I stedet har europeiske land iverksatt sanksjoner mot andre deler av russisk næringsliv og finansinstitusjoner, samt personrettede straffetiltak mot oligarker og tjenestemenn.

Nye britiske sanksjoner

Storbritannia varslet torsdag at landet setter enda flere russere på svartelisten, blant dem eieren av TV-kanalen Russia Today og andre medietopper med nær kobling til Kreml. Flere militære ledere er også ført opp på listen.

– Vi vil fortsette med flere sanksjoner for å trappe opp presset mot Russland og sikre at Putin taper i Ukraina, sier utenriksminister Liz Truss.

Nato-sjef Jens Stoltenberg avviste torsdag den russiske påstanden om at de trekker seg tilbake fra nord-Ukraina og sa at russiske styrker i stedet omgrupperer.

– Russland har gjentatte ganger tidligere løyet om sine intensjoner, og vi kan bare dømme dem etter hva de faktisk gjør, sa Stoltenberg.

Onsdag kveld meldte imidlertid en kilde i USAs forsvarsdepartementet Pentagon at Russland har startet en tilbaketrekking fra området rundt det nedlagte kjernekraftverket Tsjernobyl.

– Tsjernobyl er et område der de har begynt å omgruppere noen av sine styrker – forlater, går bort fra – Tsjernobyl-anlegget og går inn i Hviterussland, sa tjenestemannen.

Mulig utenriksministermøte

De siste dagene er det ikke kommet signaler om at det nærmer seg et møte mellom Putin og Zelenskyj, slik sistnevnte har bedt om. Men Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu mener det er mulig å få til et utenriksministermøte mellom Ukraina og Russland innen et par uker.

– Det kan bli et toppmøte, i alle fall på utenriksministernivå, i løpet av en uke eller to, sa Cavusoglu i et TV-intervju torsdag.

Zelenskyj selv framholder at ukrainske styrker er forberedt på en opptrapping i øst.

– Vi vil ikke gi noe fra oss. Vi vil kjempe for hver eneste meter av vårt territorium, sier han.

Russisk framrykking i øst?

Forsvarsdepartementet i Moskva melder torsdag at russiske styrker har tatt kontroll over tettstedet Zolota Nyva sørvest for Donetsk.

En ukrainsk soldat stiller opp til fotografering ved det ødelagte kjøpesenteret i utkanten av Kyiv. Det er snart to uker siden det ble ødelagt i et russisk granatangrep.

Talsmann Igor Konasjenkov hevder også at russiske styrker har rykket 6 kilometer fram, og at russisk-støttede separatister har rykket 5 kilometer fram og nå kjemper mot «nasjonalister» i byen Kreminna nordvest for Luhansk.

Det blir dessuten oppgitt at Russland har ødelagt ytterligere 53 ukrainske militære mål siden onsdag, og at drivstofftanker er ødelagt i fire byer, deriblant i Dnipro. Disse fungerer som drivstofflagre for ukrainske styrker i Donbas-regionen. Uttalelsene er publisert via det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Interfax og kan ikke bekreftes.