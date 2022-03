Sveriges kystvakt undersøker haidød utenfor Lysekil

NTB

Om lag 60 rødlistede haier og rokker er funnet døde på havbunnen utenfor Lysekil på den svenske vestkysten. Kystvakten innleder etterforskning.

De døde fiskene ble funnet av en gruppe studenter i marinbiologi utenfor havnen i Lysekil. At artene er rødlistet, betyr at de er utrydningstruet.

Stasjonssjef for Kustbevakningen i Göteborg, Jonas Berg, sier til P4 Väst at det kan være snakk om et alvorlig lovbrudd.

Det makabre funnet ble gjort mandag. Studentene sto på kaien og oppdaget de døde haiene i vannet.

Da de dykket for å undersøke funnet, viste det seg å handle om de vernede artene pigghai, kloskate og piggskate. Det betyr at hvis man tilfeldigvis får en slik art i garnet, så må de slippes ut igjen i sjøen.

Undervannsfilmeren Tobias Dahlin er overbevist om at fisken er dumpet på plassen. Hvordan fisken har havnet på havbunnen, er uklart. Noen av haiene viste fortsatt tegn til å puste da de ble funnet, men var døende.