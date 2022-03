Storbritannia venter harde kamper rundt Kyiv

En hund foran et hus malt i de ukrainske fargene i landsbyen Malaja Aleksandrovka utenfor Kyiv. Foto: Rodrigo Abd / AP / NTB

NTB

I sin daglige etterretningsoppdatering sier det britiske forsvarsdepartementet at Russland ikke har redusert sine angrep mot Kyiv og Tsjernihiv nevneverdig.

– Tross russiske uttalelser om en tiltenkt reduksjon i militær aktivitet rundt Tsjernihiv har Russland fortsatt med et betydelig artilleri- og rakettbombardement, skriver departementet.

I tillegg er russiske soldater fortsatt i stillinger øst og vest for hovedstaden Kyiv, tross at man har trukket et begrenset antall enheter tilbake.

– Harde kamper vil sannsynligvis finne sted i byens forsteder de kommende dagene, skriver britene.

De legger også til at ukrainske styrker fortsatt har kontroll over sentrum av beleirede Mariupol.