Tyskland vil ikke lenger lære opp Libyas kystvakt

EU betaler Libyas kystvakt for å stanse migranter som forsøker å ta seg over Middelhavet til Europa. Det skjer ofte på brutalt vis. Foto: AP / NTB

NTB

Det tyske forsvaret vil ikke lenger trene Libyas kystvakt og viser til måten de behandler flyktninger og migranter på.

– Den tyske regjeringen kan ikke rettferdiggjøre tyske soldaters opplæring av den libyske kystvakten, sett i lys av dens gjentatte uakseptable oppførsel mot flyktninger og migranter og også mot ikke-statlige organisasjoner, sier en talsperson for tysk UD, Andrea Sasse.

– Vi har informasjon om at kystvakten i minst to tilfeller har opptrådt på totalt uakseptabelt og ulovlig vis, sier hun.

Libyas kystvakt finansieres av EU, og Norge bidrar også gjennom EUs fond for å bremse strømmen av flyktninger og migranter over Middelhavet (EUTF).

Amnesty International og andre har dokumentert hvordan den libyske kystvakten setter liv i fare, blant annet gjennom hensynsløs manøvrering nær skrøpelige båter med flyktninger og migranter, og i enkelte tilfeller også ved å løsne skudd for å tvinge dem til å stanse.

Alle som stanses blir returnert til Libya der de blir plassert i interneringsleirer og risikerer å bli torturert, voldtatt, utsatt for forskjellige former for seksuell vold, utpressing, menneskehandel, tvangsarbeid og drap.

EU erkjente selv i en hemmelig rapport tidligere i år «overdreven maktbruk» fra libyske myndigheter, men viderefører likevel støtten til den libyske kystvakten.