Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til torsdag 31. mars:

* USAs president Joe Biden vurderer å frigi opptil en million fat olje per dag fra landets reserver, får flere medier opplyst. Hensikten er å senke oljeprisen, og natt til torsdag har den sunket betraktelig.

Prisene på olje og annen energi har skutt i været etter Russlands invasjon av Ukraina, etter at USA og vestlige allierte har innført strenge sanksjoner mot Russland, som produserer store mengder olje. Kunngjøringen kan angivelig komme allerede torsdag, da Biden ifølge Det hvite hus skal legge fram administrasjonens planer for å stagge de stigende gassprisene.

* Fredssamtalene mellom Russland og Ukraina gjenopptas virtuelt fredag. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det skjer lite konkret i samtalene. Zelenskyj sier at samtalene fortsetter, men at det «for øyeblikket kun er ord, ingenting konkret», skriver Sky News.

Ukrainske styrker forbereder seg på nye russiske angrep mot Donbas-regionen øst i landet, sier presidenten videre. Den ukrainske forhandleren Mykhailo Podoljak sa tidligere at han var «optimistisk» etter fredssamtaler med Russland i Istanbul

* Russiske soldater nekter å adlyde ordre og saboterer eget utstyr, sier Jeremy Fleming, sjef for det britiske etterretningsorganet GCHQ. Fleming sa i en tale i Australia torsdag at Russlands president Vladimir Putin har grovt overvurdert egne styrker og undervurdert motstandskraften til det ukrainske folk.

– Vi ser russiske soldater – som allerede har knapt med våpen og moral – som nekter å adlyde ordre, som saboterer eget utstyr og som til og med ved uhell skyter ned egne kampfly, heter det i talen. GCHQ har ikke kommet med flere detaljer om påstandene.

* Russland har startet en tilbaketrekning fra området rundt det nedlagte kjernekraftverket i Tsjernobyl, ifølge en tjenestemann i USAs forsvarsdepartement. Russiske styrker erobret det ødelagte atomanlegget i Ukraina 24. februar, samme dag som de invaderte nabolandet.

– Tsjernobyl er et område der de har begynt å omgruppere noen av sine styrker – forlater, går bort fra – Tsjernobyl-anlegget og går inn i Hviterussland, sa den høytstående tjenestemannen i Pentagon onsdag kveld, ifølge AFP.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han ikke stoler på russiske lovnader om nedtrapping, og at ukrainske styrker forbereder seg på ytterligere kamper.

– Vi tror ikke på noen, ikke en eneste, flott frase, sier Zelenskyj i en videotale publisert onsdag kveld. Russlands forsvarsledelse sa tirsdag at de vil «drastisk redusere» angrepene mot de nordlige byene Kyiv og Tsjernihiv.

Moskva forklarte at beslutningen er tatt for «å øke den gjensidige tilliten slik at det kan forhandles fram og undertegnes en fredsavtale med Ukraina», ifølge Financial Times' korrespondent i Moskva, Max Seddon.

* Russland foreslår å åpne en ny humanitær korridor for evakuering av sivile og utlendinger fra den beleirede ukrainske byen Mariupol torsdag formiddag. Forutsetningen fra russerne er at den ukrainske siden erklærer våpenhvile og informerer Russland, FN og Røde Kors skriftlig innen klokka 6 torsdag morgen, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Ukraina og Russland har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sabotere evakueringen av sivile fra havnebyen Mariupol, der de humanitære behovene antas å være enorme.

* Russiske hackere forsøkte nylig å ta seg inn i nettverkene til Nato og flere østeuropeiske lands militære, går det fram av en ny Google-rapport.

I rapporten, som er omtalt av Reuters, står det ikke hvilke land som var mål for angrepsforsøkene. Google beskriver dem som en phishing-kampanje der målet var å få tak i innloggingsinformasjon, og skriver at det er den russisk-baserte gruppa Coldriver, også kjent som Callisto, som står bak. Det er uklart hvor vellykkede angrepene har vært.