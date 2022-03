NTB

Oljeprisen synker betydelig natt til torsdag. Etter halvannen times handel, har prisen på både nordsjøolje og amerikansk WTI-olje sunket 3–4 prosent.

Rundt klokken 3.30, halvannen time etter at handelen startet, var prisen på nordsjøolje like under 109 dollar fatet, en nedgang på rundt 3,4 prosent siden åpning.

Samtidig var et fat WTI-olje nede i 103 dollar, 4,5 prosent lavere enn ved handelsstart.