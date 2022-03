Biden vurderer å frigi opptil en million oljefat per dag

NTB

USAs president Joe Biden vurderer å frigi opptil en million fat olje per dag fra landets reserver, får nyhetsbyrået AP opplyst. Hensikten er å senke oljeprisen.

Prisene på olje og annen energi har skutt i været etter Russlands invasjon av Ukraina, etter at USA og vestlige allierte har innført strenge sanksjoner mot Russland, som produserer store mengder olje.

Kunngjøringen kan angivelig komme allerede torsdag, da Biden ifølge Det hvite hus skal legge fram administrasjonens planer for å stagge de stigende gassprisene.

Det er uklart hvor lenge tiltaket skal vare, men det kan være snakk om flere måneder, ifølge APs kilder.

Nyheten om planene ble først meldt av Bloomberg , og også Reuters har fått lignende opplysninger.

Natt til torsdag har prisen på både nordsjøolje og amerikansk WTI-olje sunket betydelig, rundt henholdsvis 3,6 og 4 prosent rundt klokka 3. Da gikk et fat nordsjøolje for drøyt 109 dollar, og et fat WTI-olje for litt mer enn 103 dollar.